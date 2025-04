Transcend Journey l’installazione di KIA alla Milano Design Week

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – Kia Corporation ha esposto, in occasione delladi, un’instzione esclusiva per evidenziare le visioni deier coinvolti nello sviluppo dei nuovi rivoluzionari veicoli PBV (Platform Beyond Vehicle) e degli EV del brand. Intitolata ‘‘, al fine di analizzare l’evoluzione del concetto di mobilità, mette in risalto come i veicoli di Kia rompano i confini tra esperienze urbane e avventure nella natura.Il tema sotteso riflette la visione deier Kia di un viaggio, in cui i veicoli del brand consentono agli utenti di passare senza difficoltà da un ambiente ad un altro. Con l’espressione ““, il concept è stato illustrato con una scultura dalle linee in torsione nata su ispirazione della filosofia di“Opposites United” di Kia, a simboleggiare l’unione armoniosa di idee opposte.