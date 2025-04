Unlimitednews.it - A Musetti il derby contro Berrettini a Montecarlo, Tsitsipas l’avversario ai quarti

(MONACO) (ITALPRESS) – Va a Lorenzoiltutto azzurro con Matteonegli ottavi di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro.Il tennista carrarino, testa di serie numero 13, si è imposto sul romano in due set, con il punteggio di 6-3 6-3. “Felice e orgoglioso” il toscano. “Bloccato e dispiaciuto” il romano. Questo lo stato d’animo rispettivamente didopo ilche è valso la qualificazione aidel torneo monegasco.“Quello di oggi – le dichiarazioni diriportate da Supertennis – è stato un match molto difficile da preparare. Penso sia stata la miglior prestazione stagionale, sono felice e orgoglioso per come ho gestito l’inin termini di strategia.