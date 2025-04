Dimissioni dell' ambasciatrice americana in Ucraina Bridget Brink

ambasciatrice americana in Ucraina, Bridget Brink, si è dimessa dall'incarico. La notizia anticipata da alcuni media è stata confermata dalla portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, in un briefing con la stampa. Brink è stata nominata per l'incarico dall'ex presidente Joe Biden e ha prestato servizio come ambasciatrice a Kiev dal maggio 2022. "Le auguriamo ogni bene", ha detto la portavoce del dipartimento di Stato. Secondo fonti informate sarebbe stata una decisione dell'ambasciatrice. Quotidiano.net - Dimissioni dell'ambasciatrice americana in Ucraina Bridget Brink Leggi su Quotidiano.net L'in, si è dimessa dall'incarico. La notizia anticipata da alcuni media è stata confermata dalla portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, in un briefing con la stampa.è stata nominata per l'incarico dall'ex presidente Joe Biden e ha prestato servizio comea Kiev dal maggio 2022. "Le auguriamo ogni bene", ha detto la portavoce del dipartimento di Stato. Secondo fonti informate sarebbe stata una decisione

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina si dimette, dice il Dipartimento di Stato. Dimissioni dell'ambasciatrice americana in Ucraina Bridget Brink. Scontro Trump-Zelensky, l'ambasciatrice ucraina rischia il posto: «Perché non ha impedito al presidente di parlare inglese?. Il Consiglio di sicurezza Onu adotta la risoluzione Usa con il sostegno alla Russia - Usa dopo il voto in Consiglio Onu, "primo passo cruciale". Ucraina, lascia anche Kuleba: pioggia di dimissioni nel Governo Zelensky. Studio Ovale, l'ambasciatrice ucraina in lacrime? Rumors drammatici: che fine rischia di fare | .it. Ne parlano su altre fonti

Si dimette l'ambasciatrice Usa in Ucraina - L'ambasciatrice americana in Ucraina, Bridget Brink, si è dimessa dall'incarico. La notizia anticipata da alcuni media è stata confermata dalla portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, in un ... (ansa.it)

Scontro Trump-Zelensky, l’ambasciatrice ucraina rischia il posto: «Perché non ha impedito al presidente di parlare inglese?» - C’era anche Oksana Markova, ambasciatrice ucraina ... americana. La polemica con i Repubblicani Usa A dirla tutta, non è la prima volta che si vocifera delle possibili dimissioni di Oksana ... (msn.com)

Ucraina, sull’attacco a Kryvyi Rih Zelensky critica l’ambasciatrice Usa - Droni anche su Kharkiv dove si trova la nostra inviata Carlotta Ricci All'Ucraina imposti dagli Stati Uniti dazi generali del 10 per cento, che colpiranno soprattutto i piccoli produttori. (informazione.it)