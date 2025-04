Inter un dato da record ai quarti di finale di Champions League!

Inter ha vinto contro il Bayern Monaco per 2-1 ai quarti di finale di Champions League. Un risultato clamoroso dei nerazzurri, che hanno fatto registrare anche un dato record secondo TNT Sports.PARTITA – Ieri si è chiusa la due giorni dei quarti di finale di UEFA Champions League. L'Inter ha battuto il Bayern Monaco e lo ha fatto nel modo più pazzo possibile. Al minuto 84 Thomas Muller aveva trovato il pareggio su una disattenzione della difesa nerazzurra messa a ferro e fuoco per tutto il secondo tempo. Quattro minuti dopo però la squadra di Simone Inzaghi ha saputo reagire con ferocia e colpendo nel momento giusto. Nicolò Barella ha iniziato il contropiede, Carlos Augusto ha guidato la ripartenza in velocità e Davide Frattesi ha chiuso con il ginocchio per il gol finale del 2-1.record – L'Inter ha fatto registrare un dato record all'andata dei quarti di finale di Champions League.

