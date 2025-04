Internews24.com - Napoli a rischio penalizzazione in Serie A? «C’è una grossa possibilità»

di RedazioneIldi Conte rischia lainA? Come stanno le cose per il club di De Laurentiis? Il club di De Laurentiis rischia di pagare le presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma di Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dal Lille. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’avvocato Roberto Afeltra, si è espresso così sulla questione riguardante i rivali dell‘Inter:LE PAROLE – «E’ una situazione delicata. Il problema serio è che la procura sportiva ha acquisito le carte del procedimento penale. Si deve accertare se lì ci sono altri casi diversi da quelli che hanno portato la giustizia sportiva ad assolvere il club e il presidente in precedenza. Se le dichiarazioni dei calciatori coinvolti non sono state prese in considerazione in precedenza dalla Procura federale, come io credo che sia avvenuto, c’è il grossoche ilvenga penalizzato in questo campionato»Leggi su Internews24.