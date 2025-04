.com - Sethu torna con il nuovo singolo Si balla e un documentario

Leggi su .com

con ilSie undedicato a una nuova fase artistica inaugurata con questo branoEsce venerdì 11 aprile ildi, Si(Carosello Records), romanticad per cuori malinconici che conoscono il peso della resa di fronte a una relazione divenuta insostenibile. Una melodia delicata ma intensa, prodotta dal gemello producer Jiz, in cuidelinea lo sconforto e l’incapacità di trovare una soluzione per due persone che hanno smesso di comprendersi e condividere la stessa speranza. Siè il primo tassello di una nuova produzione artistica dell’artista che, dopo le difficoltà condivise nel suo primo album tutti i colori del buio, ha ritrovato maggiore serenità e nuova spinta creativa.Per raccontare al meglio questo periodo di cambiamento, il legame indissolubile con il gemello Jiz e lo stretto rapporto che si è instaurato con i fan, è stato realizzato ilAncora si, diretto da Elena Cavazzini.