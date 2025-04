Hockey Mondiali femminili 2025 | seconda vittoria per l’Italia Kazakhistan ko

Leggi su Sportface.it

giornata eperneidisu ghiaccio, in corso a Dumfries, in Scozia. Dopo il roboante 12-0 inflitto alla Slovenia, le azzurre hanno piegato per 2-0 ilgrazie alle reti di Kristin Della Rovere e Aurora Abatangelo, mentre Martina Fedel ha firmato il suo secondo shutout in due gare. Una prestazione solida quella della Nazionale, che ha controllato a lungo il gioco, pur dovendo fare i conti con una strepitosa Arina Chshkoloyova tra i pali kazaki. La selezione tricolore rimane così imbattuta in vetta alla Divisione I Gruppo B. Domani è previsto il giorno di riposo, etornerà in campo sabato 12 aprile, nell’importante sfida contro la Lettonia, in programma alle ore 17:30.La cronaca della partitaparte forte e, dopo aver neutralizzato una penalità in avvio, sfrutta il primo powerplay: al 4:06 è Della Rovere a trovare il gol del vantaggio con un gran tiro all’incrocio, che è anche il suo primo sigillo in maglia azzurra.