E’ morto Leo Beenhakker addio al leggendario tecnico olandese

E’all’età di 82 anni ilallenatoreLeotra gli altri, del Feyenoord, dell’Ajax e del Real Madrid, e commissariodelle nazionali di Olanda e Polonia. Conquistò il titolo di campione dell’Eredivisie sia con l’Ajax (1979/80 e 1989/90) che con il Feyenoord (1998/99). Con il Real Madrid vinse addirittura tre volte il campionato spagnolo di Liga (1986/87, 1987/88 e 1988/89).Nel 2010,ha ricevuto il Rinus Michels Oeuvre Award. Oltre all’Ajax e al Feyenoord,ha lavorato in campo anche per il Go Ahead Eagles , lo SC Cambuur, l’FC Volendam, il Vitesse e il Veendam nel corso della sua carriera di allenatore lunga 44 anni.è stato anche allenatore della nazionale(2 periodi), dell’Arabia Saudita, di Trinidad e Tobago e della Polonia.