Anticipazionitv.it - Amici Serale, anticipazioni quarta puntata: il nome dell’eliminato e gli ospiti

Come ogni giovedì, anche oggi24 è stato registrato negli studi Elios di Roma e sono già emerse le primesulla. Dopo l’eliminazione di Luk3 la settimana scorsa, un nuovo alunno ha dovuto lasciare la scuola.della serata sono stati Sangiovanni, tornato per presentare il suo singolo “Luci allo Xeno”, e Franco 126. Il momento comico, come nella scorsa, è stato affidato ai PanPers, ormai presenza fissa.Sangiovanni incanta con “Luci allo Xeno”Sangiovanni, ex allievo amatissimo di, è tornato a casa per presentare il suo nuovo brano, già eseguito recentemente a Che Tempo Che Fa. La sua esibizione ha emozionato il pubblico e i professori, dimostrando come il suo talento continui a evolversi anche dopo la fine del programma. Una performance sentita, accolta da applausi e standing ovation.