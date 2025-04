Game-experience.it - Gli autori di Sifu annunciano la data di uscita di Rematch, il gioco arriva anche su Xbox Game Pass

Sloclap, il team creativo dietro a, torna in campo con una proposta radicalmente diversa: si chiamaed è undi calcio adrenalinico, stilizzato e senza regole tradizionali, in arrivo il 19 giugno 2025 su PC, PlayStation 5 eSeries XS. E la notizia che fa felici gli abbonati? Sarà incluso dal giorno del lancio sue PCrivoluziona il calcio arcade con partite 5v5 e 4v4 in cui non esistono falli, fuorio interruzioni, creando un ritmo dicostante e caotico. Il tutto è vissuto in visuale in terza persona, conplay skill-based che premia il tempismo e la padronanza del proprio ruolo. Lo stile visivo richiama i tratti cartooneschi di, ma con un’anima molto più leggera e spettacolare, perfetta per partite competitive e frenetiche.