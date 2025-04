Ilgiorno.it - Incendio sui monti sopra il lago d’Iseo: il fumo invade paesi e gallerie, chiusa la strada

Pisogne (Brescia) – Un violentonella serata di oggi giovedì 10 aprile è divampato suiPisogne, non distante dal confine con Sale Marasino,il. Il fuoco è scatenato in una zona impervia e difficoltosa da raggiungere. Le fiamme e il, che si levano alti in cielo, sono visibili anche dalla sponda bergamasca, specialmente da Castro e Riva di Solto. Anche in alcune aree del paese a Pisogne l’è visibile, così come è percepibile l’odore acre del. Diverse persone hanno contattato il numero d’emergenza 112 di Brescia, che ha sua volta ha informato i vigili del fuoco del Comando di Brescia e quelli del distaccamento permanente di Darfo Boario Terme. È anche stata allertata la sala operativa della Protezione civile della Comunità Montana del Sebino Bresciano.