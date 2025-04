Lanazione.it - L’uomo da 300mila euro: Paolini all’Eredità è inarrestabile, festa totale a Mulazzo

Leggi su Lanazione.it

(Massa Carrara), 10 aprile 2025 – Adesso chiamatelo mister. Il concorrente lunigianese de L’Eredità Gabrieleaggiunge altri 25mila, vinti nella puntata di giovedì 10 aprile. E tocca appunto una cifra davvero ragguardevole nelle puntate in cui fin qui è stato concorrente:appunto. Il campione ha dominato il programma Rai per ben 25 puntate consecutive. Una grande preparazione, una grande lucidità, per una prova davvero mostruosa che è valsa auna grande notorietà, con articoli anche dalle testate nazionali. Esegue trepidante ogni puntata. Giovedì 10 aprile, dopo la vittoria, ancora scene die giubilo in paese, tra i parenti e gli amici dell’impiegato comunale dell’amministrazione della stessa. Paolin è apparso molto emozionato durante la puntata.