Game-experience.it - Nintendo arriva a Zoomarine, il parco divertimenti di Roma!

Leggi su Game-experience.it

Il 12 aprile 2025, presso ildi Torvaianica (RM), verrà inaugurato il primo “Game Experience Center” in collaborazione con: 300 mq di spazio interamente dedicato ai tanti appassionati di videogame e non solo! Grazie a questo hub innovativo e interattivo, i visitatori delavranno la possibilità di immergersi nei mondi di, scegliendo tra 24 postazioni di gioco sulle quali poter provare le avventure che hanno reso speciale la consoleSwitch.Il recentissimo Donkey Kong Country Returns HD, il rilassante e amatissimo Animal Crossing: New Horizons, gli innovativi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il meraviglioso Super Mario Bros. Wonder, l’adorabile Pikmin 4 e i coloratissimo Kirby’s Return to Dream Land Deluxe e Kirby e la Terra Perduta sono solo alcuni dei videogiochi che contribuiranno a rendere ancora più speciale l’esperienza al