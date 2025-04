Meloni incontra Mirna Mastronardi mamma di Dea suicida a 15 anni | La premier ha un cuore grandissimo

«Io credo che solo una Donna con un cuore grandissimo potesse riuscire ad abbracciarmi come ha fatto lei. Grazie, Presidente Giorgia Meloni». A scriverlo sui propri social è stata Mirna Mastronardi, mamma della 15enne Dea, morta suicida lo scorso ottobre nel Materano. La donna ha postato una foto che la ritrae con il premier, negli uffici di Palazzo Chigi. «Proviamo ad affrontare questa battaglia insieme. Nel nome, nell'amore e nel ricordo di Dea», si legge ancora nel post. L'incontro tra Meloni e Mastronardi a Palazzo Chigi. Mastronardi ha perso l'adorata figlia Dea a ottobre, quando la ragazza si è suicidata. Nella tragedia ha trovato la forza di reagire, facendo del proprio dolore una leva d'impegno per la comunità, come aveva già fatto con l'esperienza del tumore, di fronte alla quale aveva fondato l'associazione "Agata – Volontari contro il cancro" per la quale è stata anche insignita dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica.

Suicida a 15 anni, la madre ha incontrato la premier Meloni - “Io credo che solo una Donna con un cuore grandissimo potesse riuscire ad abbracciarmi come ha fatto lei. Grazie, Presidente Giorgia Meloni”. Lo ha scritto su Facebook, in un post corredato da una fot ... (msn.com)

Il messaggio di una madre alla premier Meloni: la lotta per la memoria di Dea - La madre di Dea, giovane suicida a Pisticci, lancia un appello per la salute mentale dei giovani, ringraziando Giorgia Meloni per il supporto e invitando alla riflessione sui social network. (gaeta.it)

Mirna Mastronardi racconta la telefonata di Giorgia Meloni - Mirna Mastronardi, fondatrice dell’associazione “Agata-Volontari contro il cancro” e insignita nel 2023 del titolo di Cavaliere della Repubblica per il suo impegno nel sostegno ai pazienti oncologici, ... (lasiritide.it)