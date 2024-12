Unlimitednews.it - Copioli rieletto presidente FederMoto “Onorato per la fiducia”

RICCIONE (ITALPRESS) – Giovanniresterà alla guida della Federazione Motociclistica Italiana anche per il quadriennio 2025-2028. Durante la 76esima assemblea nazionale ordinaria elettiva FMI a Riccione, è statocon 8.138 voti (pari ad una percentuale del 96,8), per quello che sarà il suo terzo mandato consecutivo alla guida della. Risultato che, unito alla recente riconferma come vicedella Federazione internazionale, testimonia l’importanza del lavoro svolto oltre che l’impegno e la passione profusi. “Sono davvero molto emozionato per aver raggiunto questo risultato – le prime parole di– L’obiettivo sarà ancora quello di non fermarsi mai e guardare a sfide sempre nuove per far crescere ancora di più il motociclismo. Risultato che non può che essere raggiunto attraverso un lavoro di squadra, motivo per cui sono profondamente soddisfatto anche per l’elezione del nuovo Consiglio Federale, col quale condividerò questo terzo mandato fatto di intenso impegno e appassionato lavoro.