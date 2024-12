Lanazione.it - Uomo pestato, Scientifica in azione. Appello dei sindaci al prefetto

Leggi su Lanazione.it

Restano gravi (prognosi riservata) le condizioni del 37enne di Abbadia San Salvatore, ricoverato nel reparto di rianimdelle Scotte, trovato in casa senza conoscenza, con diffusi ematomi. Indagini a tutto campo sulle cause che hanno prodotto anche fratture di vario genere sul corpo del giovane. Le conducono gli uomini della Sis (sezione investigativa) di Siena. Un intervento di specialisti che lascia presupporre quanto l’accaduto sia stato ritenuto, dai primi soccorritori (sanitari del 118 e carabinieri) sospetto. L’abitdel 37enne, assai conosciuto ad Abbadia, ma anche nei paesi limitrofi, è stata teatro di un atto violento. In prima battuta il sospetto era diretto verso un tentativo di furto in appartamento, che si trova al Torrione, nel centro del paese amiatino.