Velvetgossip.it - Uomini e Donne anticipazioni, Martina ha scelto, pubblico sicuro: “Quel gesto dice tutto”

Leggi su Velvetgossip.it

Ledirivelano che presto ci sarà una svolta per il trono diDe Iannon: il.Il dating show, condotto da Maria De Filippi, continua a regalare emozioni e colpi di scena ai suoi affezionati spettatori.Tra le protagoniste di quest’anno spiccaDe Ioannon, una giovane tronista romana che ha attirato l’attenzione non solo per la sua bellezza, ma anche per le dinamiche complesse che si stanno sviluppando attorno alla sua figura. Le recentiriguardanti il suo trono hanno suscitato un grande interesse, sopratper quanto riguarda il rapporto con due corteggiatori: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.verso la sceltaha mostrato un percorso piuttosto altalenante, oscillando tra i due corteggiatori.