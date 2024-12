Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-12-2024 ore 08:30

Luceverdedalla redazione Buongiorno e buona domenica in studio Sonia cerquetani scorrevole ilsulla rete viaria della capitale sulla tangenziale est per la chiuso tra le 7:30 e le 16 il tratto tra viale di Tor di Quinto Largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico oggi previste 3000 persone all’Eur per la XXIII edizione dellaurbe et Mundi corsa podistica competitiva e manifestazione a passo libero non competitiva Sulla distanza di 10 km già diverse le misure al transito e le deviazioni per le linee bus nella zona partenza e arrivo da viale dell’Industria maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità