Latuafonte.com - The Water Diviner: storia vera, come finisce, spiegazione finale

Leggi su Latuafonte.com

Theè un film del 2014 che segna l’esordio di Russell Crowe, che interpreta anche il protagonista,regista. La pellicola si basa su fatti realmente accaduti. La trama è ambientata quattro anni dopo la Battaglia di Gallipoli e vede protagonista Joshua Connor, un agricoltore australiano, che si reca in Turchia per cercare i suoi tre figli dispersi in guerra. Arrivato a Istanbul, inizia il suo lungo viaggio.The: cos’è successo al vero O’ConnorLeggi anche: Chi è senza colpa trama completa:Leggi anche: Carry-One film 2Lasu cui si basa Theparla del soldato Patrick O’Connor, il quale è stato catturato a Gallipoli e ha trascorso più di due anni di prigionia.