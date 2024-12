Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Saturday Night’s Main Event 15.12.2024

La WWE ha riportato in vita il leggendario showdopo 18 anni di assenza, con un’edizione speciale dal Nassau Veterans Memorial Coliseum di Uniondale, New York. Uno dal sapore nostalgico, con le iconiche corde rosso-bianco-blu, le divise degli arbitri vecchio stile, la classica cintura di campione del mondo WWE e tante altre chicche.La serata ha visto due difese titolate mondiali e l’incoronazione della prima Women’s United States Champion della storia. Nel, Kevin Owens si è scagliato contro Cody Rhodes dopo quattro anni di battaglia contro la Bloodline, accusando l’American Nightmare di aver tradito la causa alleandosi proprio con il gruppo che ha a lungo combattuto. Dopo aver già messo fuori gioco Randy Orton, Owens ha cercato di fare lo stesso con Rhodes, ma non è riuscito nel suo intento.