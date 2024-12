Ilrestodelcarlino.it - Piermarini ci mette sostanza. Sul gol c’è lo zampino di Tremolada

Livieri 6. Quando serve (poco), risponde. Alagna 6. Fa blocco con gli altri quattro, riesce a gestire l’impeto nei settanta minuti da ammonito. Menna 6. Gli vanno via un paio di volte.7. Piano con paragoni, entusiasmi, barzaglismi e quant’altro. Ci sono due momenti che porteremo dentro di questo pomeriggio veneto: il modo in cui applica – da subito – la regola palla-avversario-porta e come gestisce l’assalto di uomini, più che di idee, che il Legnago prova nel finale. Cozzoli 6. A volte si scollega dalla linea, ma è il giallo con più passo. Bando 6. "Ragazzo, fai come me". Ve lo ricordate il mister a Vicenza, col quattro, quando appariva sempre all’ultimo per equilibrare la storia della partita? Ok, è una boomerata, concedetecela. (Dal 54’ Bertini 6. Ricalca lo spartito del classe 2006).