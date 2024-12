Ilfattoquotidiano.it - Ottavia Piana, cento uomini al lavoro per salvare la speleologa intrappolata: ossigeno, esplosivo e un cavo lungo tre chilometri

Si preannunciano lunghe e complesse le operazioni di soccorso di, la32enneda sabato pomeriggio nella grotta di Bueno Fonteno in val Seriana, nella Bergamasca, la stessa dove rimase bloccata per due giorni già lo scorso anno. Dopo una caduta di circa cinque metri,si trova infatti a 585 metri di profondità, in un punto che finora risultava inesplorato: l’abisso, infatti, è stato scoperto solo nel 2006 ed è ancora in fase di mappatura. Per raggiungere la posizione della donna servono diverse ore di spostamento all’interno della cavità: per questo glidel Soccorso alpino, che coordinano le attività, presumono che il recupero richiederà più giorni di. Al campo base sono presenti il coordinatore regionale lombardo Corrado Camerini e il vicepresidente nazionale Mario Guiducci.