Ilgiorno.it - Olginate, incidente tra due auto: quattro giovani rimasti incastrati tra le lamiere. Uno è grave

(Lecco), 15 dicembre 2024 –nella notte asonoferiti, uno è. L'è successo verso le 2.30 in via Mario Redaelli, il tratto di Sp 59 che attraversa il paese. Iviaggiavano a bordo di duediverse: hanno tra i 21 e i 32 anni. Dai primi accertamenti sembra sianocoinvolti in uno scontro frontale. Per soccorrerli sono interveniti i sanitari di Areu con i volontari del Soccorso bellanese, della Croce verde di Bosisio Parini e della Croce bianca di Besana Brianza. Sul posto anche i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio in missione notturna. E' stato necessario pure l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per estrarre idagli abitacoli delle macchine: hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori pneumatici per aprire un varco da cui liberarli.