Lortica.it - Moto e cuori per Natale: Babbo Natale arriva al San Donato di Arezzo su due ruote

Leggi su Lortica.it

Senza slitte né renne, ma in sella alle loro, oltre 100 Babbihanno portato gioia e doni ai piccoli pazienti dell’Ospedale Sandi. Questa mattina, iciclisti, vestiti di rosso e bianco, hanno percorso l’anello interno dell’ospedale per salutare bambini, famiglie e personale sanitario.L’iniziativa, organizzata dalclub “Discorsi Pochi” insieme alla Tribù dei Nasi Rossi e alla Fratres di Rigutino, è diventata un appuntamento fisso dal 2016 per celebrare ilin modo speciale.Dopo il giro in, i Babbisi sono fermati sotto le finestre del reparto di Pediatria, dove una delegazione ha consegnato regali ai bambini ricoverati. All’interno dei pacchi, personalizzati per bambine e bambini, c’erano album da colorare, pennarelli, matite, carte da gioco e bolle di sapone.