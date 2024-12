Thesocialpost.it - Mariotto rientra a Ballando: scuse, misteri e il ritorno del re

Guillermoè tornato, e lo ha fatto come solo lui sa fare: con teatralità, un filo di mistero e un carico didistribuite a destra e a manca. Il giudice più eccentrico dicon le stelle si è presentato in studio con quell’aria da sovrano esiliato, pronto a riconquistare il trono senza troppi dettagli.Problemi personali, ha detto Milly Carlucci per spegnere il fuoco delle curiosità. Tutto risolto, ci ha assicurato, e non ci è dato sapere altro., dal canto suo, non si è sprecato in spiegazioni. Anzi, ha preferito puntare tutto sul fascino drammatico di chi si scusa senza mai spiegare davvero perché. Il pubblico ha accolto il gesto con un misto di affetto e perplessità, ma del resto, siamo abituati a unche non fa nulla per essere prevedibile.Con il suo, l’equilibrio della giuria è finalmente ristabilito.