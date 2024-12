Agi.it - L'inaugurazione del memoriale per le vittime del Ponte Morandi

AGI - "È stato molto emozionante. Vedere la camera immersiva è stato veramente toccante, come volevamo che fosse. Per noi è stato difficile stare lì: siamo stati in silenzio e quando siamo usciti ci siamo abbracciati". Sono le parole commosse di Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordodi, al termine della visita privata neldedicato alle 43del disastro del 14 agosto 2018. La struttura sorge nell'area dove si trovava la pila 9 del viadotto crollato. "Noi potremo essere più sereni rispetto a sei anni fa, ma non potremo essere mai più felici", ha aggiunto Possetti. I familiari hanno visitato da soli ilprima della cerimonia e della visita delle autorità. Tutti visibilmente provati dal ripercorrere con immagini, numeri, suoni quel terribile giorno.