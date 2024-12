Ilgiorno.it - Emis Killa, il party rap con il divieto di cellulare: “Viviamo le emozioni senza intermediazioni tecnologiche”

Milano, 15 dicembre 2024 – L’ultima stoccata ad una scena rap in cui fatica talora riconoscersi Frankie Hi-Nrg mc l’ha data l’altra sera su Rai 3 davanti alle telecamere di “Splendida cornice”, rimodellando con la complicità di Geppi Cucciari “Quelli che benpensano” su vizi e stravizi di un mondo dell’urban che riempie le cronache non sempre per meriti. E fra “quelli che ci ripensano” a cui Carlo Conti si appresta ad offrire generosamente la sponda del prossimo Festival di Sanremo, non c’è solo Fedez, ma pure lui, Emiliano Rudolf Giambelli, pardon, che nell’attesa di planare a febbraio nella città dei fiori prova ad accantonare le polemiche seguite alla rivelazione di certe sue frequentazioni pericolose, leggi pregiudicati della curva rossonera, e alla conseguente perquisizione domiciliare (durante la quale, pur non indagato, gli sono stati sequestrati uno sfollagente, un manganello telescopico, tre tirapugni, sette coltelli e uno storditore elettrico), va in scena stasera al Fabrique con tanta voglia di tornare a raccontare solo storie di rap.