Dolcezze Siciliane Busiello | Portiamo la Sicilia a Napoli da 50 anni

Pierluigi: “I prodotti più richiesti in questo periodo sono cassata e cannoli ma quest’anno abbiamo tante novità, ad esempio il panettone a cassata”. «La vera cassatana era una prelibatezza, non era da tutti avere questo dolce a Natale. Mia mamma era golosa e quindi mio padre la accontentava sempre, è iniziata cosi e ora possiamo dire che è diventata la nostra attività principale».Anel periodo natalizio chi vuole la famosa cassatana pensa subito ad un negozietto che si trova nel Porto da circa trent’grazie alla tenacia ed al coraggio di un signore che oggi ha 88e che continua a ad accogliere con il sorriso coloro che lo vanno a trovare per assaggiare le sue prelibatezze.Tutto è nato quasi per caso alla fine degli’70, Crescenzolavorava come come operaio nel porto iniziò a farsi portare la famosa cassatana da un amico che invece lavorava sul postale di Palermo.