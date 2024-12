Inter-news.it - Cairo: «Arnautovic? Non faccio nomi, ma il Torino agirà sul mercato»

Leggi su Inter-news.it

Il Presidente delUrbanosi è espresso in merito ai possibili movimenti dei piemontesi nella sessione estiva di calcio, non pronunciandosi sull’arrivo di Markoa gennaio.LE DICHIARAZIONI – Urbanoha rilasciato un’intervista a Calcio.com nella quale ha toccato anche l’argomento relativo a Marko. Il patron dei granata ha parlato di una mossa che verrà fatta, senza però specificare la figura che verrà acquistata a gennaio. Questo il suo commento: «C’è stato l’infortunio di Zapata e ovviamente a gennaio dovremo intervenire nel, lo faremo. Non mi piace parlare dei calciatori di altre squadre (fa riferimento ad, ndr.). Posso solo dire che qualcosa verrà fatto».Inter-News - Ultime notizie e calcioInter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «? Non, ma ilsul»)© Inter-News.