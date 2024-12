Oasport.it - Sinner-WADA: la partita si gioca sulla negligenza. Cosa avrebbe potuto fare il n.1 più di così?

Leggi su Oasport.it

“Il ruolo principale dellaè sviluppare, armonizzare e coordinare le norme e le politiche antidoping in tutti gli sport e in tutti i Paesi“. C’è scritto questo sul sito ufficiale dell’Agenzia mondiale antidoping, oggetto di grande interesse per i casi di positività di Jannike Iga Swiatek, n.1 e n.2 del mondo del circuito ATP e WTA. Situazioni che nella loro particolarità stanno ponendo dei dubbi sull’agire dell’Agenzia, specialmente se il principale fine è la lotta al doping.In particolare, la vicenda legata al “Clostebol” dicontinua a tenere banco. Le dichiarazioni del direttore generale della, Oliver Niggli, hanno chiarito ulteriormente il punto di vista dell’organizzazione che rappresenta, rispetto al ricorso fatto al TAS dopo che l’azzurro, dal Tribunale indipendente convocato dall’ITIA (International Tennis Integrity Agency), era stato completamente scagionato.