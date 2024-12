Oasport.it - Nuoto, Cerasuolo secondo assoluto nelle batterie dei 50 rana. Bene anche Viberti

Due su due, di nuovo. I 50portanoall’Italia: Simonee Ludovicosono entrambi in semifinale ai Mondiali diin vasca corta di Budapest, con concrete possibilità di puntarealla finale se non a qualcosina di più.Soprattutto per quanto riguarda, che nell’ultima batteria è apparso notevolmente più a suo agio sulla distanza, molto più congeniale alle sue caratteristiche. Un’ottima partenza gli permette di essere alla pari di Qin Haiyang, che chiude con il miglior crono in 25”51; l’azzurro è peròin 25”67, ad un solo centesimo dal personale e a tre decimi dal record italiano di Nicolò Martinenghi.E a proposito di chi ha preso il posto di quest’ultimo,non lo sta facendo rimpiangere.a pari merito con l’olandese de Groot nella batteria vinta da Kirill Prigoda con un crono di 25”97, che lo porta al settimo postoe a migliorareil proprio personale, così come aveva fattonei 100: la condizione c’è ancora e prometteper oggi e domani.