Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: clamoroso, fuori Pellegrino. Monsorno in semifinale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:01 E ora, permetteteci di fare un minimo di tifo per il potentissimo cinese Wang, impegnato in una quarta batteria alla sua portata.Taugboel (NOR), Wang (CHN), Valnes (NOR), Schoonmaker (USA), Holmboe (NOR), Kaparkalejs (LAT)17:59 Passano Anger e Jenssen, bene anche la prova di Carollo, che paga appena 1?7 dalla testa e chiude quinto.Contatto per l’azzurro con Clugnet, si complica la batteria.17:58 Resistono intanto i tempi degli americani Ogden e Young, impegnati nella prima batteria con Klaebo e Chanavat.17:56 La prossima batteria vede in scena il 2003 Martino Carollo:Anger (SWE), Jenssen (NOR), Grate (SWE), Carollo (ITA), Clugnet (GBR), Pueyo (SPA)17:54 Che colpo di scena! Eliminato il 4 volte vincitore delladi, incredibile! Forse il poliziotto doveva scegliere la parte bassa di tabellone.