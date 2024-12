Ilfoglio.it - L’altro latte di Roma: ecco l’azienda che vuole prendersi la Centrale del Latte

Se ladeldisarà di nuovo messa a bando dal Campidoglio (una privatizzazione che il Comune sarebbe ancora obbligato a fare secondo l’ultima delibera), tra i possibili acquirenti c’è pure il suo maggior competitor e prima azienda del settore nella regione. Parliamo della FattoriaSano che da un paio d’anni, anche sfruttando le difficoltà delladopo l’uscita di Parmalat e dei francesi di Lactalis, ha conquistato il primato regionale. Nel 2023 ha avuto ricavi consolidati per 125 milioni di euro e 75 milioni di litri trasformati, che rappresentano il 6,2 per cento del mercato nazionale. Vi sarà capitato di vedere il marchio al supermercato o nei piccoli negozi, oppure sui loro mezzi di trasporto: con circa 200 automezzi sono presenti su tutto il territorio regionale, ma i loro prodotti sconfinano anche in Maremma, Abruzzo e Campania, con altri marchi (15-20 per cento della produzione).