Il regista di Nosferatu ringrazia Spongebob per quell’episodio, diventato un meme

Robert Eggers,del nuovo, alla premiere del film, hatoSquarePants, celebre personaggio dei cartoni animati, per aver fatto conoscere il leggendario vampiro a un pubblico di bambini e ragazzi. Un omaggio insolito, in un episodio di una delle prime stagioni della serie, che dimostra come l’animazione per ragazzi possa educare e, al contempo, accendere la passione per il cinema classico o altre espressioni culturali.Director Robert Eggers thanksfor introducing younger people to #pic.twitter.com/HQgmQ4WEMR— The Hollywood Reporter (@THR) December 13, 2024Come scrive The Hollywood Reporter, alla recente première dia Los Angeles, Eggers ha dichiarato di essere ben consapevole di comeabbia mantenuto vivo il mito del vampiro.