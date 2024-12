Ilgiorno.it - Crema in festa: apre il sottopasso ferroviario che manda in pensione le sbarre su viale Santa Maria

(Cremona) – Sfidando i superstiziosi, abbandonando gli indugi, ieri alle 15.59 ilè stato aperto. Opera attesa da forse cinquant’anni, come ha detto il sindaco Fabio Bergamaschi, adesso il famigerato passaggio a livello sulè statoto in. “Ringrazio tutti – ha detto il primo cittadino – perché finalmente l’opera è finita. Adesso ci impegneremo per il passaggio ciclo pedonale che permetterà di mantenere il transito diretto sul. Oggi possiamo finalmente raccogliere i frutti di un lavoro che ha impegnato più amministrazioni e che, in qualche misura, ha coinvolto l’intera comunità cittadina. Particolarmente significativo, in questo senso, è il sostegno e la presenza di tutti i sindaci che si sono succeduti alla guida della città, un segnale tangibile di unità della comunitàsca per la buona riuscita di questa iniziativa.