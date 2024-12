Bergamonews.it - Carnesecchi provvidenziale, Zaniolo risolutivo. Stecca Brescianini

Leggi su Bergamonews.it

Unipol Domus (Cagliari). Che non sarebbe stata una trasferta facile era cosa nota alla vigilia, ma l’Atalanta grazie ad una zampata dibatte anche il Cagliari e trova il decimo successo consecutivo in campionato: le pagelle dei nerazzurri nel pomeriggio della Unipol Domus.Le pagelle di Cagliari-Atalanta 0-17,5 – Inoperoso per quasi quaranta minuti in 15 secondi nega ai suoi ex compagni Piccoli e Zortea il vantaggio con un triplo intervento clamoroso. A pochi istanti dal triplice fischio si esalta ancora su Pavoletti. Vicino alla definizione di ‘’ c’è il suo nome sul vocabolario: Mvp.Kossounou 7 – Nel primo tempo ingaggia il duello con Luvumbo e lo vince grazie ad un evidente strapotere fisico e atletico. Nella ripresa sfiora un gol che sarebbe stata la ciliegina sulla torta del suo pomeriggio.