Ancona calcio | mercato aperto per trovare l' attaccante ideale

Sono ile tutte le sue sfaccettature del periodo a tenere banco in casa, nonostante ci siano anche aspetti societari da definire al più presto, ma, soprattutto, la partita di Castelfidardo. Il punto sul, che chiuderà ufficialmente i battenti mercoledì prossimo ma che poi è sempreper giocatori che ottengano lo svincolo dalle rispettive società di appartenenza, lo fa il direttore sportivo Pietro Tamai: "Non è semplice far uscire giocatori forti, in questo periodo, ma stiamo cercando dila soluzione giusta per quello che ci manca e che secondo noi è fondamentale". Obiettivo principale? L’, il centravanti, l’uomo d’area di rigore: "La sensazione mia, condivisa dal mister e dalla società è quella che dietro siamo a posto, in mezzo abbiamo diversi giocatori validi, mentre finora quello che ci è mancato è qualche gol in più e un giocatore con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo in rosa".