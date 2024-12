Ilfattoquotidiano.it - Vivo V40: un buon mediogamma a tutto tondo, il punto di forza le fotocamere sviluppate con ZEISS

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo un periodo di assenza dal mercato italiano, il brandè tornato sul mercato italiano alcuni mesi fa con ilV40 5G, uno smartphone di fascia media che può vantare -come tradizione del brand cinese- un sistema fotografico sviluppato in collaborazione con.Comodo nell’utilizzo quotidiano, e con un design semplice ma valorizzato dalla finiture “scintillante” del retro nella variante Nebula Purple (ottenuto con la fluorite) e dalle curvature dei bordi sia all’anteriore che al posteriore, il V40 si è mostrato nella nostra prova, fin da subito, undispositivo. Ottimo per la categoria il display, con una risoluzione massima di 2.800 × 1.260 pixel, una frequenza di aggiornamento fino 120Hz ed una luminosità massima di 4500nits, che ci ha permesso di utilizzare il dispositivo all’esterno in giornate soleggiate senza grossi problemi, ottenendo sempre unaa qualità d’immagine.