Lanazione.it - Sciopero in Toscana oggi: 13 dicembre, gli aggiornamenti. Treni cancellati e altri disservizi

Firenze, 132024 – E’ il giorno delloin. Un venerdì 13 nero conpossibili per l’intera giornata soprattutto in ambito trasporti, frae corse saltate per gli autobus. Disagi anche nel mondo della scuola. Dopo la mobilitazione di Cgil e Uil del 29 novembre scorso, stavolta a incrociare le braccia è l’Unione sindacale di base. Le proteste vanno dalle 21 di giovedì 12alle 20.59 del 13. Una giornata che dunque potrebbe essere costellata di disagi fino a sera. Il Tar ha fra l'altro sospeso l'ordinanza di precettazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dopo il ricorso della stessa Usb. Dunque loè pienamente confermato. Ecco tutti gli aggiornameni.