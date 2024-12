361magazine.com - Pugile torna in Italia dalla Spagna per passare il Natale con la fidanzata, la lite e la morte. Disposta l’autopsia

Leggi su 361magazine.com

É accaduto in un hotel di Ancona, dove la coppia aveva trascorso la notte. Poi la tragica scoperta al mattino nel bagnoAveva 20 anni ilmorto in un hotel di Ancona. Per gli inquirenti si è trattato di un gesto estremo. A trovare il corpo senza vita nel bagno dell’hotel dove hanno trascorso la notte la mattina di giovedì è stata lache ha chiamato subito i soccorritori. Ilerato inda Tenerife per trascorrere le festività natalizie ma la sera di mercoledì qualcosa è andato storto, poi il gesto estremo dopo unacon la.Sul posto sono intervenuti oltre al personale del 118, gli agenti delle Volanti, e i colleghi della Scientifica e della Mobile.Ad occuparsi delle indagini è il pm Ruggiero Dicuonzo, anche lui arrivato in via Filzi, come riporta il Corriere Adriatico.