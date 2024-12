361magazine.com - Marracash sorprende e pubblica il nuovo album “È finita la pace”

Si tratta del sesto discohato a sorpresa il suo settimoin studio, “ÈLA”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in preorder nei formati fisici (CD standard e vinile, in uscita il 24 gennaio 2025). Esclusivamente sullo shop Universal Music Italia, sono disponibili anche versioni speciali: CD autografato, CD Deluxe, vinile autografato e Picture Disc.L’rappresenta il capitolo conclusivo di un percorso in tre atti iniziato con “Persona” (2019, otto dischi di platino) e proseguito con “Noi, Loro, Gli Altri” (2021, sei dischi di platino).Se i lavori precedenti hanno esplorato temi di crisi e scontro, “ÈLA” segna l’accettazione e la celebrazione dell’unicità.abbandona incertezze e caos per immergersi in una “bolla” simbolica, esplorata nell’artwork ideato da Corrado Grilli (MECNA) per Contesto Studio.