Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: frecce azzurre d’oro! Italia iridata nella 4×50 sl mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINOORARI DI OGGI ENI IN GARA17.49: Tra poco al via la finale dei 200 rana uomini. Questi i protagonisti:1 SHYMANOVICH Ilya NAA 2 AUG 1994 2:04.112 COLL MARTI Carles ESP 15 OCT 2001 2:03.633 POUCH Aj USA 15 NOV 2000 2:03.064 FUKASAWA Yamato JPN 16 OCT 2000 2:02.245 ZHIGALOV Aleksandr NAB 27 JUL 2001 2:02.466 PRIGODA Kirill NAB 29 DEC 1995 2:03.617 CORBEAU Caspar NED 3 APR 2001 2:03.868 YONG Joshua AUS 24 JUL 2001 2:04.1517.46: Oro per Kate Douglass, vittoria mai in discussione per la statunitense che ha chiuso con 2’12?50, argento per la russa Chikunova che è rimasta sempre distante con 2’15?14, bronzo per la statunitense Alex Walsh con 2’16?83, poi Zmushka e Meder17.