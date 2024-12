Oasport.it - LIVE Barcellona-Olimpia Milano 55-49, Eurolega basket in DIRETTA: fiammata Barça a metà terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4’53” a fine, timeout televisivo.55-49 Causeur da tre blocca il!55-46 Nessuno va su Vesely che segna da tre dal mezzo angolo.52-46 Mentre c’è ancora del caos in campo, lancio baseball verso Anderson che va a segno, Messina è furioso, subisce il tecnico e ancora Punter realizza il libero. Tutto questo a meno di 6? a fine.Tolto il libero realizzato a Mannion per invasione dello stesso (caso un po’ strano, va detto.).49-46 MANNION! Buca la difesa e appoggia al vetro trovando anche il fallo di Satoransky.49-44 Gran canestro di Satoransky.47-44 Taglia centralmente e appoggia Satoransky, 6’35” a fine.45-44 SHIELDS DI MESTIERE! Usando i tempi giusti, usando il tabellone, è -1!45-42 Shields si va a prendere il centro del pitturando appoggiando il nuovo -3.