Kvaratskhelia a riposo ma l’agente no | importanti novità sul rinnovo

Notizie Calcio Napoli –è infortunato ma questi restano giorni caldissimi per il suocon gli azzurri:è al lavoro Fino alla fine del 2024 potremmo non rivedere Khvichain campo. L’infortunio accorso durante la sfida con la Lazio, gli farà saltare sicuramente le partite contro Udinese e Genoa. Ma secondo le ultime notizie calcio Napoli, l’attaccante georgiano sarà nuovamente a disposizione tra la partita contro il Venezia (del 29 dicembre) e quella contro la Fiorentina del prossimo 4 di gennaio al Franchi.Nel frattempo che Kvara recupererà dalla lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, il suo agente, Mamuka Jugeli, starebbe lavorando al. A riportare l’indiscrezione è il Corriere dello Sport, che ha evidenziato come l’entourage del georgiano voglia trovare un’intesa con il Napoli nelle prossime settimane.