Kenneth Faried | il cestista che unisce sport valori morali e impegno sociale

Dietro aldi valore assoluto, c’è un personaggio a tutto tondo. Nel tempo infatti sono stati i, oltre a importanti "sliding doors" nella sua carriera (per farla alzare di livello, l’Oro con team Usa ai Mondiali 2014 e, per tornare in Europa e accettare l’offerta di Reggio Emilia, l’amicizia e i consigli di Danilo Gallinari e Langston Galloway) a connotarla. Caratteristiche emerse anche durante l’incontro di ieri con i media: "Prego tutti i giorni (l’atleta è musulmano praticante, ndr) e cerco di vivere nel modo corretto i principi della mia religione", ha raccontato. Che punta molto anche sulle spinte motivazionali. Sul suo profilo Instagram, pubblica video di sedute di allenamento atletico a beneficio dei suoi followers che a loro volta poi li condividono con numerosi altri iscritti.