Empoli-Torino Serie A | tv streaming probabili formazioni pronostico

è una partita valida per la sedicesima giornata diA e si gioca venerdì alle 20:45:, diretta tv e.Il soporifero 0-0 di sabato scorso a Marassi con il Genoa ha fotografato il momento complicato deldi Paolo Vanoli, che non vince da sei giornate – solo due punti conquistati in questo frangente – e che, aspetto ancora più preoccupante, ha praticamente smesso di segnare dopo l’infortunio occorso al suo cannoniere Zapata. Senza il colombiano la produzione offensiva dei granata è calata vertiginosamente – un gol segnato in sei turni di campionato – e i tifosi si stanno rassegnando all’ennesima stagione anonima.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itNonostante la partenza tutto sommato positiva, il, in seguito agli ultimi risultati deludenti, non è molto lontano dalla zona retrocessione: il Verona terzultimo ha solo 4 punti in meno e, in attesa di ritrovare il successo, Milinkovic-Savic e compagni farebbero bene a guardarsi le spalle.