Romadailynews.it - Cina: Heilongjiang, reperti in mostra nell’ex sito dell’Unita’ 731 (2)

Harbin, 13 dic – (Xinhua) – Questa foto, scattata il 12 dicembre 2024,un’esposizione presso l’ex731 ad Harbin, nella provincia di, nellanord-orientale. L’exdel famigerato esercito giapponese per la guerra batteriologica, noto come Unita’ 731, ha riaperto al pubblico oggi con unaspeciale su cimeli culturali e materiali storici dei crimini di guerra batteriologica del Giappone in. Dall’inverno dello scorso anno, piu’ di 3,5 milioni di persone hanno visitato la Sala delle prove dei crimini commessi dall’Unita’ 731 dell’esercito imperiale giapponese. (Xin) Agenzia Xinhua