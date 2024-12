Bande jihadiste mercenari di Putin migranti | perché il capo dell’esercito italiano teme che la prossima guerra sarà in Africa

Leggi su Open.online

L’esercitodeve sì reagire a quanto accade in Ucraina, aumentando gli investimenti in difesa e aggiornando le sue tecniche. Ma deve anche agire in modo “proattivo”, in una regione in particolare: «Prepararsi all’. Penso cheun problema grosso». Lo ha detto ildi Stato maggiore Carmine Masiello in un’intervista a Repubblica che ha fatto discutere e stupito molti. Cosa intendeva dire?quando pensa ai prossimi fronti diilpensa all’? E in cosa potrebbe consistere il «problema grosso»? Nel colloquio con Gianluca Di Feo, Masiello dice e non dice. Evoca senza chiarire. «Come dice il ministro Crosetto, dobbiamo occuparci disicuramente l’si occuperà di noi». Ancora: «Dobbiamo concentrarci su questo continente, che è quello del futuro ma su cui c’è l’attenzione di tanti».