Sport.quotidiano.net - Al “Città di Gorgonzola“. C’è il derby lombardo. Giana Erminio-Alcione. In palio punti pesanti

Domani pomeriggio alle 14.30, allo Stadio “di”, andrà in scena un emozionantetraMilano. La squadra di Andrea Chiappella (nella foto) arriva all’appuntamento dopo due pareggi consecutivi in campionato, con una classifica che fin dall’inizio della stagione non ha rispecchiato le aspettative. La mancanza di continuità nei risultati, infatti, ha penalizzato il percorso della formazione biancazzurra. Per il match di domani, l’undici titolare dovrebbe ricalcare quello che ha conquistato un prezioso punto nell’ultima trasferta contro la Virtus Verona. Tuttavia, si registra un importante rientro in difesa: l’esperto centrale Luca Ferri, al termine della squalifica, è pronto a riprendersi il posto al centro della retroguardia, sostituendo Alborghetti.