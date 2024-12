Tvzap.it - Tragedia ferroviaria, investito e ucciso dal treno: circolazione interrotta

Social.dal. Un terribile incidente ferroviario si è verificato ieri sera mercoledì 11 Dicembre 2024 sulla linea Milano-Bologna che è stata sospesa. Un uomo è statoda un. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. Linea Milano-Bologna sospesa, ferrovieredalLinea Milano-Bologna sospesa, ferrovieredal. L'uomo appartenente a Mercitalia (Ferrovie dello Stato) è statosui binari da unin corsa allo scalo merci di Rubiera a Reggio Emilia.